Das Achtelfinale der DFB-Pokal Saison 2020/21 steht an. Am 03.02.2021 empfängt dann der VfB Stuttgart im eigenen Stadion Borussia Mönchengladbach. Der VfB konnte in der letzten Runde mit einem 1:0 Sieg gegen SC Freiburg das Achtelfinal-Ticket lösen. Die Borussia aus Mönchengladbach hatte dagegen ein einfacheres Los. Mit 5:0 dominierten die „Fohlen“ in der 2. DFB-Pokalrunde den Regionalligisten SV Elversberg.

Welches Team sich mit einem Sieg das Weiterkommen im DFB-Pokal sichern kann, können Fußball-Fans live im TV und im Stream verfolgen.

Wir haben daher alle Infos rund um die Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal 2020/21: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach

Im direkten Vergleich der beiden Vereine liegt der VfB Stuttgart vorne: Stuttgart konnte 40 Mal gegen Gladbach gewinnen. 29 Mal trennte man sich Unentschieden und 29 Mal gewann die Borussia. Dennoch dürfte Gladbach als leichter Favorit in die Partie gehen, da die „Fohlen“ in der Bundesliga aktuell auf Platz fünf liegen. Die Stuttgarter befinden sich dagegen aktuell im Tabellenmittelfeld auf Platz zehn.

Die Begegnung im Überblick:

Spieltag: DFB-Pokal 2020/21, Achtelfinale

Anpfiff: 20:45 Uhr, 03.02.2021

Stadion: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Stuttgart gegen Gladbach Übertragung: Live im Free-TV und Stream

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist eines von drei Spielen im Achtelfinale des DFB-Pokals, das live im Free-TV gezeigt wird. Die ARD hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Auch kostenlosen Livestream wird das Spiel zu sehen ein. Zudem zeigt Sky die Partie im Pay-TV und Stream.

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

Stream: ard.de, SkyGo, SkyTicket

Mit einem 4:2 Sieg gegen Dortmund, konnte Gladbach einen internationalen Tabellenplatz erreichen. Wird es gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal so erfolgreich weitergehen?

© Foto: Martin Meissner/dpa

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele laufen im Free-TV auf ARD und Sport1

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein: Neben der Partie Stuttgart gegen Gladbach zeigen die Sender ARD und Sport1 weitere Spiele kostenlos im Fernsehen:

Übertragung DFB-Pokal 2021: Wo werden die Spiele im Achtelfinale gezeigt?

Alle weiteren Spiele des DFB-Pokals werden im Pay-TV zu sehen sein. Wir haben für euch eine Übersicht über alle Partien.

Dienstag, 02. Februar 2021:

RW Essen - Bayer Leverkusen (18:30 Uhr auf SkySport 2 und SkySport3 und im Stream auf SkyGO)

Holstein Kiel - Darmstadt 98 (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Werder Bremen - Greuther Fürth (20:45 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Mitwoch, 03. Februar 2021:

RB Leipzig - VFL Bochum (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport3 und im Stream auf SkyGO)