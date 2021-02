Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2020/2021 treffen am Mittwoch, 03.02.2021, der Erstligist RB Leipzig und der Zweitligist VFL Bochum aufeinander. Die Favoritenrolle ist klar verteilt: RB Leipzig befindet sich in der Bundesliga aktuell auf Tabellenplatz 2. Im Topspiel gegen Bayer Leverkusen konnten die „Roten Bullen“ am vergangenen Wochenende mit 1:0 gewinnen.

Der VFL Bochum steht jedoch eine Ebene weiter unten auch nicht schlecht da. Aktuell liegt der Verein aus dem Ruhrpott auf dem zweiten Platz und spielt somit um den Aufstieg in Liga 1 mit. Auf die leichte Schulter nehmen dürfen die Leipziger daher ihren Gegner im DFB-Pokal Achtelfinale nicht. Das weiß auch RB-Verteidiger Lukas Klostermann: „Man hat es in der laufenden Saison gesehen, dass man keine Mannschaft unterschätzen darf.“

Wird die Partie zwischen Leipzig und Bochum live im TV und Stream gezeigt? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal 2020/2021: RB Leipzig gegen VFL Bochum

Der VFL Bochum konnte bislang noch keine Partie gegen RB Leipzig gewinnen. In vier direkten Duellen holte RB jedes Mal drei Punkte. Zudem mussten die Bochumer am vergangenen Sonntag eine bittere Liga-Pleite gegen den KSC hinnehmen. Dennoch gibt sich VFL-Kapitän Anthony Losilla kämpferisch. „Jetzt werden wir in Leipzig alles geben und unser Bestes tun, um ein sehr sehr schweres Spiel zu gewinnen. Überraschungen gibt es immer wieder“, sagte der Kapitän vor dem Duell gegen den Erstligisten.

Das Achtelfinale zwischen Leipzig und Bochum im Überlick:

Pokalrunde: 3. Runde, Achtelfinale im DFB-Pokal 2020/21

Anpfiff: Mittwoch, 03.02.2021, 18:30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Leipzig

Leipzig gegen Bochum Live-Übertragung: TV und Stream auf Sky

Das Pokalspiel zwischen RB Leipzig und VFL Bochum wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Nur der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Achtelfinal-Partie gesichert.

Free-TV: keine

Pay-TV: SkySport2 (Konferenz), SkySport3

Stream: SkyGo, SkyTicket

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele laufen im Free-TV auf Sport1 und ARD

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein: Die Sender ARD und Sport1 zeigen die Spiele kostenlos im TV und Stream. Wo ihr die Achtelfinal-Partien live im Free-TV sehen könnt, erfahrt ihr hier:

Übertragung DFB-Pokal 2021: Wo werden die Spiele im Achtelfinale gezeigt?

Wie die Partie RW Essen gegen Bayer Leverkusen werden die weiteren Spiele des DFB-Pokals nur im Pay-TV zu sehen sein. Wir haben für euch eine Übersicht über alle Partien.

Dienstag, 02. Februar 2021

Holstein Kiel – Darmstadt 98 (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport3 und im Stream auf SkyGO)

Werder Bremen – Greuther Fürth (20:45 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Mitwoch, 03. Februar 2021

RB Leipzig – VFL Bochum (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport3 und im Stream auf SkyGO)