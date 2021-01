Am Mittwoch, 03.02.2021, steht die Achtelfinal-Partie des DFB-Pokals 2020/21 zwischen dem VFL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 an. Für die krisengebeutelten Schalker, die am 15. Spieltag gegen Hoffenheim immerhin ihre historische Serie von 30 Spielen ohne Sieg einstellen konnten, läuft es in der aktuellen Bundesliga-Saison weiterhin alles andere als gut. Die Sieglos-Serie hatte zur Folge, dass sich die „Königsblauen“ am Ende der Tabelle wiederfinden und mitten im Abstiegskampf stecken.

Im DFB-Pokal sieht es dagegen deutlich besser aus. Gegen den SSV Ulm konnte man in der 2. Pokalrunde mit einem 3:1 Sieg das Achtelfinale klar machen. Nun wartet mit dem VFL Wolfsburg allerdings ein anderes Kaliber auf die „Knappen“. Denn die „Wölfe“ spielen bislang eine starke Saison und stehen in der Bundesliga im oberen Tabellendrittel auf einem internationalen Tabellenplatz.

Für welche der beiden Teams es im DFB-Pokal in die nächste Runde geht, können Fußball-Fans live im Free-TV und im Stream sehen. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal 2020/21: VFL Wolfsburg gegen Schalke 04

51 Mal gab es das Duell zwischen Wolfsburg und Schalke bereits. Die Schalker konnten hierbei 18 Mal einen Sieg einfahren. 19 Mal trennte man sich unentschieden und 14 Mal gewann der VFL. An die letzte Begegnung der beiden Teams düften sich Schalke-Fans nur ungern erinnern: Am 8. Spieltag der Bundesliga gewann Wolfsburg in der Schalker Veltins-Arena mit 0:2.

Die Begenung in der Übersicht:

Spieltag: Achtelfinale im DFB-Pokal

Anpfiff: 03.02.2021, 18:30 Uhr

Stadion: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Sead Kolasinac ist zurück auf Schalke. Den Fans dürfte dieser Transfer Mut machen. Kolasinac: „Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen. Die Rückkehr nach Gelsenkirchen ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit.“ Kann der Rückkehrer dem FC Schalke 04 helfen die nächste Runde des DFB-Pokals zu erreichen?

© Foto: Karsten Rabast/dpa

Wolfsburg gegen Schalke Übertragung: Live im Free-TV und Stream

Die Partie zwischen dem VFL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 ist eines von drei Spiele im Achtelfinale des DFB-Pokals, das live im Free-TV gezeigt wird. Sport1 hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Zudem wird das Spiel auch im Pay-TV auf Sky zu sehen sein. Beide Sender bieten zusätzlich Livestreams an.

Free-TV: Sport1

Pay-TV: Sky

Stream: tv.sport1.de, SkyGo, SkyTicket

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele werden im Fernsehen übertragen

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein: Neben der Partie Wolfsburg gegen Schalke zeigen die Sender ARD und Sport1 weitere Spiele kostenlos im Fernsehen:

Borussia Dortmund gegen SC Paderborn (02.02.2021, 20:45 Uhr, ARD)