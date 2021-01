Das DFB-Pokal Achtelfinale zwischen Werder Bremen und Greuther Fürth findet am Dienstagabend, den 02.02.2021, statt. Beide Mannschaften kämpfen dann um den Einzug ins Viertelfinale des Turniers. Erstligist Werder Bremen geht gegen den Zweitligisten aus Fürth auf dem Papier als Favorit in die Partie. Doch in der 2. Runde des Pokals haben sich die „Kleeblätter“ bereits als Favoritenschreck präsentiet: Überraschend konnte man gegen die TSG 1899 Hoffenheim im Elfmeterschießen gewinnen und so das Achtelfinal-Ticket lösen.

Werder Bremen oder Greuther Fürth – nur für eine Mannschaft geht es nach der Partie im DFB-Pokal weiter. Fußball-Fans können sich die spannende Begegnung natürlich live im TV und Stream ansehen.

Wir haben für euch alle Infos zur Übertragung.

DFB-Pokal 2020/21: Werder Bremen gegen Greuther Fürth

Wie ist die Form der beiden Teams? Während der aktuelle Tabellenplatz vier die Fans von Greuther Fürth vom Aufstieg ins Fußball-Oberhaus träumen lässt, befinden sich die Bremer in der Bundesliga im unteren Tabellendrittel. Zuletzt konnte man jedoch gegen Hertha BSC mit einem 4:1 Sieg ordentlich Selbstvertrauen tanken.

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und Greuther Fürth im Überblick:

Pokalrunde: 3. Runde, Achtelfinale, DFB-Pokal 2020/21

Anpfiff: Dienstag, 02.02.2021, um 20:45 Uhr

Stadion: Weserstadion, Bremen

Bremen gegen Fürth Übertragung: Live im TV und Stream auf Sky

Das Pokalspiel zwischen Werder Bremen und Greuther Fürth wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Nur der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Achtelfinal-Partie gesichert.

Free-TV: keine

Pay-TV: SkySport2 (Konferenz), SkySport4, SkySport6

Stream: SkyGo, SkyTicket

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele laufen im Free-TV auf Sport1 und ARD

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein: Die Sender ARD und Sport1 zeigen die Spiele kostenlos im TV und Stream. Wo ihr die Achtelfinal-Partien live im Free-TV sehen könnt, erfahrt ihr hier:

Wie die Partie RW Essen gegen Bayer Leverkusen werden die weiteren Spiele des DFB-Pokals nur im Pay-TV zu sehen sein. Wir haben für euch eine Übersicht über alle Partien.

Dienstag, 02. Februar 2021

Holstein Kiel – Darmstadt 98 (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport3 und im Stream auf SkyGO)

Werder Bremen – Greuther Fürth (20:45 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Mitwoch, 03. Februar 2021

RB Leipzig – VFL Bochum (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport3 und im Stream auf SkyGO)