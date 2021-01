Am 02.02.2021 geht die DFB-Pokal Saison 2020/2021 mit dem Achtelfinale weiter. Auch Rot-Weiss Essen ist noch im Turnier. Der Regionalligist löste überraschend das Achtelfinal-Ticket in der 2. Pokalrunde mit einem Sieg gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Nun wartet jedoch mit Bayer Leverkusen ein Erstligist, der in dieser Saison nicht nur die Gruppenphase der Europa-League als Tabellenerster überstanden hat, sondern darüber hinaus auch noch in der Bundesliga auf einem Champions-League Platz steht. Auf dem Papier ist die DFB-Pokal Partie zwischen Essen und Leverkusen daher eine klare Angelegenheit – doch dieser Wettbewerb schreibt bekanntlich seine eigenen Geschichten.

Ob Rot-Weiss Essen das Pokalwunder gegen Leverkusen gelingt, können Fans live im TV und Stream verfolgen. Alle Infos zur Übertragung.

DFB-Pokal 2020/21: Rot-Weiss Essen gegen Bayer Leverkusen

Oft gab es das Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen bislang noch nicht. Nur sieben Mal trafen beide Mannschaften in ihrer Vereinsgeschichte aufeinander. Den direkten Vergleich gewinnt knapp der Verein aus Essen. RWE konnte ganze drei Mal gewinnen. Zwei Mal trennte man sich unentschieden. Nur zwei Mal konnte Bayer Leverkusen gewinnen. Allerdings liegen die Siege von Rot-Weiss Essen schon eine Weile zurück. Der letzte datiert vom 15. Dezember 1981.

Die Begegnung zwischen Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen im Überblick:

Pokalrunde: 3. Runde, Achtelfinale, DFB-Pokal 2020/21

Anpfiff: Dienstag, 02.02.2021, um 18:30 Uhr

Stadion: Stadion Essen, Essen

Essen gegen Leverkusen Übertragung: Live im TV und Stream auf Sky

Das Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Nur der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Achtelfinal-Partie gesichert.

Free-TV: keine

Pay-TV: SkySport2 (Konferenz), SkySport3

Stream: SkyGo, SkyTicket

Nach dem überraschenden Sieg von Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf fallen sich die Spieler in die Arme. Wird es gegen Leverkusen die nächste Überraschung geben?

© Foto: Marcel Kusch/dpa

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele laufen im Free-TV auf Sport1 und ARD

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein: Die Sender ARD und Sport1 zeigen die Spiele kostenlos im TV und Stream. Wo ihr die Achtelfinal-Partien live im Free-TV sehen könnt, erfahrt ihr hier:

Übertragung DFB-Pokal 2021: Wo werden die Spiele im Achtelfinale gezeigt?

Wie die Partie RW Essen gegen Bayer Leverkusen werden die weiteren Spiele des DFB-Pokals nur im Pay-TV zu sehen sein. Wir haben für euch eine Übersicht über alle Partien.

Dienstag, 02. Februar 2021

Holstein Kiel – Darmstadt 98 (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Werder Bremen – Greuther Fürth (20:45 Uhr auf SkySport2 und SkySport4 und im Stream auf SkyGO)

Mitwoch, 03. Februar 2021

RB Leipzig – VFL Bochum (18:30 Uhr auf SkySport2 und SkySport3 und im Stream auf SkyGO)