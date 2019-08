Zur EM-Quali in Kassel: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Spiel nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft auf Montenegro.

„Spielfreude“ lautete das Motto der vergangenen Tage bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Am Montagabend traf sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erstmals wieder – nach dem frühen Viertelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Frankreich vor zwei Monaten. In Kassel bestreitet die DFB-Elf ihr erstes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2021 in England. Gegner ist Montenegro, der 98. der Fifa-Weltrangliste (12.30 Uhr/live in der ARD).

„Da haben die Köpfe geraucht“ – Popp über die WM-Aufarbeitung

Nachdem das Trainerteam bereits vergangene Woche seine Analyse der WM präsentierte – unzureichenden Kommunikation, mangelnde Stabilität, die kurze Vorbereitungszeit – saßen auch die Spielerinnen in diesen Tagen zusammen. „Da haben quasi die Köpfe geraucht“, sagt Spielführerin Alexandra Popp, die auch an sich selbst Kritik übt: „Ich hätte das Heft mehr in die Hand nehmen müssen.“ Offen und konstruktiv habe man miteinander gesprochen, die Aufarbeitung sei intensiv aber produktiv gewesen, sagt die Bundestrainerin. Ein Rückblick, der vor allem auch den Ausblick nach vorne ermöglichen soll. Voss-Tecklenburg setzt auf die Perspektive. Damit eine Entwicklung auch mit jungen und unerfahrenen Spielerinnen gelingen kann, ist die anstehende Qualifikation – nach dem verpassten Minimalziel Olympia – ein Muss. „Wir wollen zur EM nach England“, sagt Popp.

Bundestrainerin erwartet temporeiches und gutes Spiel

Mit einem Sieg gegen Montenegro will das Team den Auftakt machen. Ein attraktives, temporeiches und gutes Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner erwarte Voss-Tecklenburg von ihrer Mannschaft. „Das wird kein Selbstläufer“, sagt die Bundestrainerin über die anstehende Qualifikationsrunde. In Kassel und in Kiew (Dienstag, 16 Uhr/ZDF, gegen die Ukraine) muss Voss-Tecklenburg auf ihre Stammtorhüterin Almuth Schult wegen einer Schulterverletzung verzichten. Merle Frohms vom SC Freiburg rückt für sie in die Startelf. Verletzungsbedingt fehlen auch Innenverteidigerin Marina Hegering (SGS Essen) und Mittelfeldakteurin Melanie Leupolz (FC Bayern München).

