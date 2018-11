Kommentar Gerold Knehr über die Situation des FC Bayern Zögerlicher Umbruch

München / Gerold Knehr

Es ist schon ein wenig paradox. Der FC Bayern zeigt im Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund zumindest in der ersten Halbzeit eine Leistung, die ihm nach den jüngsten Darbietungen nur wenige zugetraut hatten. Und dennoch war es zu wenig. Im zweiten Durchgang zerlegte der BVB den Abonnementmeister der letzten Jahre geradezu und zeigte mit seinem schnellen Umschaltspiel den Bayern schonungslos die Grenzen auf.

Auch wenn man die Münchner nie vorzeitig abschreiben sollte: In der momentanen Besetzung ist der FCB nicht zukunftsfähig. Sechs Meistertitel in Serie haben das Team mental müde gemacht. Auch in physischer Hinsicht stoßen Franck Ribéry, Arjen Robben, Mats Hummels, Jerome Boateng und andere immer öfter an ihre Grenzen. In der zweiten Halbzeit waren sie der Dortmunder Dynamik nicht mehr gewachsen. Mit Niko Kovac hat der deutsche Meister einen auf Spitzenebene unerfahrenen Trainer, dessen Autorität nicht ausreicht, um die Eifersüchteleien im Kader zu unterbinden.

Den lange schon absehbaren notwendigen Umbruch haben die Vereinsbosse nur halbherzig eingeleitet. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge scheinen ihn auch jetzt nicht forcieren zu wollen. In der Winterpause werde es keine Aktivitäten auf dem Transfermarkt geben, sagte Hoeneß nach dem Bundesliga-Gipfel, erst im Sommer 2019 soll sich etwas tun.

Hoeneß’ Dankbarkeit gegenüber verdienten Spielern ist ehrenwert. Doch nun muss er über den eigenen Schatten springen und auch die eigene Nachfolge regeln. Auch auf Funktionärsebene wird es Zeit für einen Umbruch.