Nationalmannschaft WM-Joker Petersen: Drei Anrufe in Abwesenheit

Eppan / Armin Grasmuck

Die frohe Botschaft kam leicht verzögert. Nils Petersen feierte mit den Kollegen des SC Freiburg gerade den Klassenerhalt, als der Bundestrainer versuchte, ihn telefonisch in das vorläufige WM-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zu berufen. „Ich war mit den Jungs beim Mittagessen und hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, als ich es sah: drei Anrufe in Abwesenheit“, sagte Petersen nun in Eppan, während seines ersten Auftritts im Kreis der besten Fußballer des Landes.

Der Torjäger des SC Freiburg ist die überraschende Note, mit der Joachim Löw das Trainingslager seiner Auswahl angereichert hat, und der Beleg, dass die Kontaktaufnahme, wenn auch leicht verzögert, doch noch gelang. Seinem Vater Andreas, zu dem er eigentlich ein enges Verhältnis pflegt, mochte er zunächst keinen Hinweis zu dem Aufstieg in den Elitekader geben. „Ich hatte Angst, dass er vor Freude gleich alles herausposaunt“, sagte Petersen mit einem Schmunzeln. „Zuerst informierte ich meine Freundin, damit sie den Urlaub stornieren konnte.“ Als die Namen des vorläufigen Aufgebots durch die Nachrichten gingen, klingelte er den Herrn Papa an.

Der Aufstieg des vor gut 29 Jahren in Wernigerode im Harz geborenen Angreifers klingt märchenhaft. Ginge es nach Sympathiepunkten, hätte er den Stammplatz bei der WM in Russland sicher. Selbstbewusst, jedoch von glaubhafter Demut, natürlich frisch und mit knackigem Witz in den Worten – so punktet Petersen vor den Zuhörern. Die sportliche Bilanz ist ebenso beeindruckend. 15 Treffer in 32 Partien erzielte er in der abgelaufenen Saison der Bundesliga. Er war der zweitbeste Schütze hinter Bayerns Lewandowski, der 29 Tore schaffte, und der beste deutsche.

Neue Variante im Angriff

„Von ihm verspreche ich mir einiges“, sagte Löw, der Petersen als ideale Option zu Mario Gomez und Timo Werner betrachtet, die sich in ihrer Spielweise von dem Freiburger unterscheiden: „Er ist auch ein sehr, sehr guter Joker.“ Tatsächlich ist Petersen, der bereits 20 Treffer als Einwechselspieler verbuchen konnte, in dieser Statistik der erfolgreichste Akteur in 55 Jahren Bundesliga.

Allen Lorbeeren zum Trotz: Petersen versucht, im Kampf um einen der 23 Plätze des endgültigen WM-Aufgebots locker zu bleiben. „Es ist für mich die gute Chance, auf diesem Niveau mitzuspielen“, sagte der Angreifer. „Ich bin total heiß auf die kommenden Wochen. Außer bei Olympia habe ich das ja noch nicht so oft erlebt.“

Die Olympischen Spiele vor zwei Jahren in Rio de Janeiro verbuchte Petersen als Achterbahnfahrt. Er erzielte sechs Treffer, schoss die deutsche Auswahl fast im Alleingang ins Finale. Doch im Elfmeterschießen versagten ihm die Nerven. In Russland könnte der Spätstarter, der vor sechs Jahren vom FC Bayern aussortiert wurde und über Werder Bremen nach Freiburg kam, die letzte Kurve nehmen.