Der angedachte Wechsel des österreichischen Fußball-Nationalspielers Michael Gregoritsch vom FC Augsburg zu Werder Bremen droht zu platzen.

„Ein Transfer in dieser Größenordnung ist für uns, unabhängig von Namen, in diesem Jahr komplett unrealistisch“, sagte Werder-Geschäftsführer Sport Frank Baumann dem „Kicker“.

„Wir haben schon einiges investiert, aber nicht in dieser Größenordnung eingenommen. Nach wie vor ist es so, dass wir grob überschlagen für Transfers nur das ausgeben können, was wir eingenommen haben. Da braucht man also kein Mathe-Abitur“, erklärte Baumann weiter. „Wir erwarten auch keine Einnahmen mehr, die in den zweistelligen Millionenbereich hineingehen, weil wir unsere Topspieler nicht verkaufen möchten.“

Der 25 Jahre alte Gregoritsch gilt in Bremen als Wunschspieler von Trainer Florian Kohfeldt und möchte Medienberichten zufolge auch gern zu Werder wechseln. Allerdings fordern die Augsburger für den offensiven Mittelfeldspieler einen zweistelligen Millionenbetrag. Werder hat in diesem Sommer bereits rund zehn Millionen Euro für die Verpflichtungen von Stürmer Niclas Füllkrug von Hannover 96 sowie des bislang nur von Bayern München ausgeliehenen Marco Friedl ausgegeben.

Kicker-Bericht