Kommentar Gerold Knehr zum Wiederbeginn der Bundesliga Vorfreude trotz alledem

Das Bild der Winterpause in der Fußball-Bundesliga wurde nicht auf einem Trainingsplatz, sondern in einem Edelrestaurant aufgenommen: Es zeigt Franck Ribery mit einem vergoldeten Rib-Eye-Steak. Das Foto steht geradezu sinnbildlich für die Entfremdung zwischen den hochbezahlten Fußballprofis und den Fans.

Der Spitzenfußball scheint sein Maß zu verlieren. Zum Teil horrende Spielergehälter, Pyro und Gewalt durch die Ultras in den Stadien, die Aufsplitterung der Spieltage, immer mehr und neue Wettbewerbe, die Aufteilung der Senderechte auf viele, oft kostenpflichtige TV-Sender und Streaming-Dienste – all das sorgt bei vielen Fans für Unbehagen. Die Folgen sind offensichtlich. Seit dem Rückzug der öffentlich-rechtlichen Sender hat das Interesse an der Champions League nachgelassen. Die Zuschauer-Zahlen in der Bundesliga sind tendenziell rückläufig.

All das darf und muss man auch beklagen. Aber es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Die Bundesliga ist im internationalen Vergleich noch immer ein Qualitätsprodukt, um das sie andere Sportarten beneiden. Die Liga hat durch den Zweikampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern an Spannung gewonnen. In der Champions League kommt es demnächst zu hochklassigen Duellen zwischen englischen und deutschen Teams. Auf all das kann man sich in den nächsten Wochen freuen – auch wenn manche diese Vorfreude kindlich und naiv nennen mögen.