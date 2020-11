Verteidiger Niklas Süle (25) vom FC Bayern ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Münchner mitteilten, ist der Nationalspieler deshalb in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihm gut.

Die Bayern treten am Dienstag (21.00 Uhr) in der Champions League beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg an.

© dpa-infocom, dpa:201102-99-176946/3