Fußball Von wegen in eigener (Super)Liga

München / Gerold Knehr

Als der SC Freiburg zum letzten Mal einen Punkt in der Münchner Allianz Arena holte, trat Jürgen Klinsmann voller Wut darüber, dass ihn Giovanni Trapattoni ausgewechselt hatte, in eine Werbetrommel. Über 21 Jahre ist das her: Die letzten 14 Heimspiele gegen die Badener gewann der FC Bayern allesamt. Am Samstag aber passierte erstmals wieder ein Malheur aus Münchner Sicht: Freiburg nahm mit dem 1:1 nach einer gefühlten Ewigkeit wieder einmal einen Punkt mit auf die Rückreise ins Südbadische.

Wie im Mai 1997 gab es auch am Samstag eine zwar weniger offensichtliche, aber ähnlich denkwürdige Szene. Lisa Müller postete ein Foto, das Niko Kovac und ihren Gatten Thomas Müller kurz vor dessen Einwechslung in der 71. Minute zeigte. Dazu schreib die Dressureiterin den auf den Münchner Trainer gemünzten Text: „Mehr als 70 Minuten, bis der mal ‚nen Geistesblitz hat.“

Nach dem Tritt in die Tonne nun einer ins Gesicht des Trainers. „Sie liebt mich halt, was soll ich machen?“, entschuldigte Thomas Müller die emotionale Reaktion seiner Gattin, die als Profi-Dressurreiterin selbst Spitzensport betreibt, der nun aber der Gaul durchgegangen ist. Mittlerweile hat Lisa Müller ihren Instagram-Post gelöscht und sich bei Niko Kovac entschuldigt.

Dennoch ist die Szene bezeichnend für den momentanen Frust beim FC Bayern, der seit dem 3:1 gegen Leverkusen am 15. September in vier Heimspielen vergeblich auf einen Sieg in der Allianz Arena wartet. Auch die ebenfalls auf der Ersatzbank sitzenden Mats Hummels, Franck Ribéry und Leon Goretzka wirkten unzufrieden. Kovac wiederum klagt über Indiskretionen, die aus dem Kabinenbereich nach außen dringen. Keine Frage: Das Starensemble und der junge Trainer haben sich noch nicht gefunden. Die Spieler testen ihre Grenzen aus. Resultat ist eine allgemeine Verunsicherung und Unzufriedenheit.

Gegen den SC Freiburg dominierten die Münchner in der Anfangsphase. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr verlor der FCB die Lust und den Zugriff auf das Spiel. Joshua Kimmich, der erstmals im Verein wie zuletzt in der Nationalelf im zentralen defensiven Mittelfeld spielte, agierte sehr unkonzentriert, ihm unterliefen etliche Fehler. Nach dem späten 1:0 durch Serge Gnabry (80.), dem agilsten Bayern-Spieler an diesem Tag, schien alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch Nicolas Höler schaffte für die ohne ihre Stürmer Niels Petersen, Florian Niederlechner und Luca Waldschmidt auskommen müssenden Freiburger in der 89. Minute den Ausgleich.

In einer eigenen Liga jedenfalls spielen die Münchner im Herbst 2018 nicht. „Ich bin mit der Bundesliga groß geworden. Mein Herz gehört da hin“, sagte Müller über die Diskussion um eine neue Superliga mit dem FC Bayern und weiteren 15 europäischen Spitzenklubs. Freiburgs Präsident Fritz Keller, der in der Anfangsphase mächtig gezittert hatte, hält die Bundesliga für eine der wertvollsten Ligen weltweit, die durch eine neue Liga nicht geschwächt werden dürfe. „Die Nähe und die Derbys sind durch nichts zu ersetzen“, meinte der Winzer des Jahres 2018. Die Fans bezogen ebenfalls klar Stellung. „Wir stehen zur Bundesliga – Superliga ohne uns“ hatten die Fans aus der der Südkurve auf ein kurzfristig entstandenes Banner geschrieben. Gedankenspiele von einem Ausstieg aus der Bundesliga seien schnell vom Tisch gewesen, behaupten die Münchner nach dem Bericht des Spiegel.

Dünnhäutig vor dem Gipfel

Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es in Dortmund zum Bundesliga-Gipfel. Sollte Tabellenführer BVB gewinnen, hätte er bereits sieben Punkte Vorsprung auf den kriselnden FC Bayern. Ob bei einer Niederlage in Dortmund der Job von Niko Kovac in Gefahr ist, wollte ein Reporter von Hasan Salihamidzic wissen. Der Bayern-Sportdirektor reagierte dünnhäutig: „Fragen Sie bitte solche blödsinnigen Fragen nicht“, sagte er und machte sich davon.