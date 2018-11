Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart: Sorgen hinten und vorne

Alte Liebe rostet doch

Als Kind war Michael Köllner, 48, ein paar Jahre lang VfB-Fan. Inzwischen nimmt er darauf natürlich keine Rücksicht mehr. Das alles zählt beim direkten Duell der Franken heute gegen den Tabellenletzten nicht, da kann es der alten Liebe noch so schlecht gehen. „Zeiten ändern sich. Die machen ihr Ding weiter, ich mache meine Dinge weiter“, erzählte der Coach vor dem 11. Spieltag schmunzelnd. „Jetzt liebe ich meine Mannschaft.“ Ziel: Der Club will seinen Aufwärtstrend mit zuletzt zwei respektablen Unentschieden in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt (1:1) und in Augsburg (2:2) fortsetzen und den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.