Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart: Schnelle Rolle rückwärts

München/Stuttgart / Wolfgang Scheerer

Es gibt Tage, da gelingt einfach alles. Wie zum Beispiel dem VfB am 12. Mai 2018 in München. Da verdarben die Stuttgarter dem FC Bayern mit einem unglaublichen 4:1-Sieg den Tag der Meisterfeier – und Jupp Heynckes den Abschied in den Trainerruhestand.

Seitdem hat sich viel getan in Stuttgart. Mit klarer Tendenz: Rolle rückwärts. Nach dem Höhenflug unter Tayfun Korkut ging’s bergab. Unten, aktuell auf dem drittletzten Platz der Fußball-Bundesliga, scheint die Mannschaft wie festgefroren.

Vor der Neuauflage des Südschlagers in München am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) macht sich kaum einer Illusionen: Die Stuttgarter können nur träumen von Tagen wie diesen einst im Mai, als Daniel Ginczek per Doppelpack (5./55. Minute), Anastasios Donis (42.) und Chadrac Akolo (52.) früh alles klar machten. Auch durch Corentin Tolissos zwischenzeitliches 1:1 (21.) ließ sich der VfB nicht beeindrucken.

Korkut, verantwortlich für den krönenden Abschluss, ist längst entlassen. Nach dem Trainerwechsel am 10. Oktober blieb unter Markus Weinzierl ein nur annähernd vergleichbarer Ruck aus. Und es gibt zu viele Tage, an denen so ziemlich alles misslingt. Mit dem 2:3 (0:3) zum Rückrundenauftakt gegen Mainz hat der VfB nahtlos an den Trend angeschlossen.

Trotzdem hat Weinzierl intern und bei den VfB-Anhängern weiter Kredit. Auch eine 13. Saisonniederlage morgen in der Münchner Arena würde daran wohl nichts ändern. Die Schlüsselspiele kommen danach: das Baden-Württemberg-Derby am Sonntag in einer Woche gegen den SC Freiburg, gefolgt vom Auswärtsspiel beim wie befreit aufspielenden Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg kommen im Kampf gegen den Abstieg dagegen einfach nicht voran. Für Trainer Andre Breitenreiter von Hannover 96 geht es deshalb heute bei Borussia Dortmund definitiv um seinen Job. Während beim 1. FC Nürnberg, dem aktuellen Tabellenletzten, von Anfang an alle auf Klassenkampf eingestellt waren, träumten die Stuttgarter von ganz anderen Sphären. Deshalb sitzt der Frust so tief. Der VfB ist mit 38 Gegentoren neben Nürnberg (41) die Schießbude der Liga. Die Stimmung bei den Fans kippt, das unterstreichen die „Raus!“-Rufe an die Adresse von Präsident Wolfgang Dietrich während der Heimpleite gegen Mainz. Weinzierl, einst selbst Bayern-Spieler (ohne Bundesliga-Einsatz), würde es als „Erfolg“ werten, wenn sein Team einen Punkt mitnehmen könnte. „Natürlich sind wir Außenseiter, aber es ist möglich, auch wenn da sehr viel Qualität auf dem Platz steht und sie gut in Form sind. Man kann in München punkten, Düsseldorf und andere Mannschaften haben es vorgemacht. Man muss sich wehren“, sagte der 44-Jährige.

Von einem „Charaktertest“ wollte der Cheftrainer auch nach dem enttäuschenden Rückrundenstart nicht sprechen. Stattdessen appellierte er an den Zusammenhalt von Fans (siehe auch Info-Box) und Team und mahnte defensive Stabilität an. „Es ist unheimlich schwer, wenn du so viele Gegentore bekommst. Es muss der erste Schritt sein, das abzustellen.“ Ansonsten drohen eine Klatsche und bittere Erinnerungen Diesmal für den VfB.