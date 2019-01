Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart: Eine Klatsche macht Hoffnung

München / Wolfgang Scheerer

Sind wir nicht alle ein bisschen Kovac? „Ganz klar“, hat der Bayern-Trainer vorm Südschlager gesagt, „man schläft schon ein bisschen ruhiger, wenn man weniger Stress hat“. Die Münchner haben ihre große Krise überstanden. Und was hat aktuell schon der VfB Stuttgart zu bestellen?

Niko Kovac und Co. staunten zunächst nicht schlecht, auch wenn es vor 75 000 Fans zum standesgemäßen 4:1 (1:1) reichte, eine Revanche fürs bittere 1:4 am Saisonende 2018. Damals fehlte Stürmer Mario Gomez, just weil er Vater wurde. Jetzt ließ Trainer Markus Weinzierl den Ex-Bayern-Star auf der Bank und setzte auf Anastasios Donis, der mit der Vorlage zum 1:0 und dem Tor zum 2:1 maßgeblich am Mai-Coup in München beteiligt war. Und wieder überraschte Donis. Die frühe Führung durch Thiago (5. Minute) machte überlegene Bayern nachlässig. Der VfB fing sich, war plötzlich wie ausgewechselt: spielerisch ordentlich und flink, kämpferisch überzeugend, hinten diszipliniert. Und mutig: Donis nahm Christian Gentners Zuspiel aus dem Mittelfeld mit der Brust und hämmerte aus 20 Metern in den Winkel – was für ein Sonntagsschuss zum 1:1 in (26.)! Gleich die zweite VfB-Chance hätte das 2:1 bedeuten können, doch Donis schoss aus kurzer Distanz Torwart Manuel Neuer an (33.).

Hinten machte Ozan Kabak beim Bundesligadebüt einen erstaunlich robusten, abgeklärten Eindruck. Timo Baumgartl fehlte angeschlagen, so kam der 18-jährige türkische Innenverteidiger, für die (VfB-)Rekordsumme von rund elf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul gekommen, an der Seite von Marc-Oliver Kempf erstmals zum Einsatz.

Kovac brachte zur zweiten Halbzeit Serge Gnabry, der das Offensivspiel weiter belebte. Seinen Schuss fälschte Gentner unglücklich zum 1:2 ab (55.), gewertet als Eigentor. Es blieb spannend: Der junge VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez scheiterte erst an Neuer und traf im Nachschuss den Pfosten (64.). Im Gegenzug foulte Kempf Robert Lewandowski. Doch auch der Pole traf beim fälligen Elfer nur Aluminium (66.). Das 3:1, per Kopf erzielt, blieb Leon Goretzka vorbehalten (71.), ehe Lewandowksi Keeper Ron-Robert Zieler umkurvte und mit seinem 100. Heimspieltor den Endstand (85.) markierte.

VfB-Team, Trainer und Fans werden im Gegensatz zu den Bayern weiter unruhige Nächte haben. Die Einstellung hat trotz der Pleite über weite Strecken gestimmt. „Es gab einige positive Dinge. Aber wenn du hier was mitnehmen willst, muss alles passen“, sagte Kapitän Gentner. Zumindest haben auch die Augsburger, mit einem Punkt vor Stuttgart (14), wieder verloren. Genauso wie Schlusslicht Nürnberg und Hannover (beide 11 Zähler). So bleibt ganz unten zunächst weiterhin alles unverändert.