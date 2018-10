Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart: Eilige Suche nach Lösungen

Stuttgart/Sinsheim / Wolfgang Scheerer

Wie steckt die Mannschaft die 0:4-Klatsche gegen Borussia Dortmund weg? Was hat Markus Weinzierl in bald zwei Wochen bewegt? Fragen gibt es genug beim VfB. Heute im Derby in Hoffenheim (18.30 Uhr/Sky) wird das Team eine Antwort liefern. Es geht um neue Spielfreude, mehr Offensivdrang, gesteigertes Selbstvertrauen.

Vom neuen Trainer erwarten Verein und Trainer primär, dass er dafür sorgt. Und: Dass das Ergebnis stimmt. Als Tabellenvorletzter, punktgleich mit Schlusslicht Düsseldorf, braucht der VfB einen Befreiungsschlag. Nummer eins im Land sind die Stuttgarter nur noch gemessen an der Klubgröße. 65 000 Mitglieder im Vergleich zu 10 500 bei Hoffenheim und 17 000 beim SC Freiburg sagen viel über Tradition, nicht aber über den aktuellen Leistungsstand.

Krasse Abwehrfehler

Der aufstrebende Retortenklub an der Autobahn in Sinsheim hat den großen VfB rechts überholt, spielt Champions League und ist im Gegensatz zu den Stuttgartern noch im DFB-Pokal vertreten. Am Mittwoch trifft Julian Nagelsmann mit der TSG 1899 auf seinen künftigen Klub RB Leipzig. Dort wird der 31-Jährige kommende Saison Ralf Rangnick ablösen. Nagelsmanns Hoffenheimer sind klar favorisiert, auch wenn der Trainer überzeugt ist: „Wir spielen gegen eine gute Mannschaft, die sicher da unten rauskommen wird.“ Außerdem habe man in jüngerer Vergangenheit „nicht immer die besten Erfahrungen mit dem VfB gemacht. Wir brauchen also einen guten Tag.“

Sicher denkt er dabei ans 0:2 am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison in Stuttgart. Es hätte Hoffenheim fast die Champions-League-Teilnahme gekostet. Den höchsten Sieg feierte der VfB im September 2013 – ein 6:2. Zum bisher letzten Mal in der (heute ausverkaufen) Rhein-Neckar-Arena hat der VfB im Februar 2013 (1:0) gewonnen. Der höchste Erfolg der TSG war der 4:1-Heimsieg im Februar 2014. Bei den Duellen in Hoffenheim ist die Bilanz ausgeglichen, in den neun Partien gab’s drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Mindestens einen ersten Punktgewinn erhofft sich Weinzierl. Mehr wäre wohl vermessen.

Denn nach zuvor drei verlorenen Pflichtspielen haben sich die Hoffenheimer gefangen. Das zeigen der Erfolg in Nürnberg und das 3:3 gegen Lyon in der Königsklasse. „Es ist eine Top-Mannschaft, mit super Einzelspielern, einem Champions- League-Kader und einem sehr guten Trainer, der das Team in den letzten zwei Jahren geformt hat“, warnt der VfB-Coach.

Krasse Abwehrfehler wie vor einer Woche gegen Tabellenführer Dortmund werden auch die Hoffenheimer um Stürmerstar Andrej Kramaric, der gegen Olympique Lyon doppelt traf, gnadenlos bestrafen. Hier braucht Weinzierl mehr Stabilität, für die vor der Abwehrkette Rückkehrer Dennis Aogo sorgen könnte. Der Ex-Nationalspieler hat einen Muskelfaserriss auskuriert. Offensiv fehlt es an Durchschlagskraft. Sturmführer Mario Gomez wird zu selten angespielt. Erreicht ihn ein Ball, agiert der 33-Jährige selten zwingend. Drei Saisontore sind die magere Ausbeute.

Nach dem frühen Rückstand gegen den BVB hat Weinzierls Mannschaft eine Halbzeit lang komplett den Faden verloren. Aber Hoffenheim ist nicht Dortmund. Schließlich ist selbst Atletico Madrid mit Frankreichs Weltmeister Antoine Griezmann 0:4 untergegangen. Ist der VfB also ähnlich gut wie Atletico? Eine verlockende Schlussfolgerung. Nur weiterbringen wird sie Weinzierl und Co. nicht.