Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Pellegrino Matarazzo steht der VfB Stuttgart vor einem richtungsweisenden Spiel in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln und damit bei einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Der VfB benötigt einen Sieg, um die Kölner zu distanzieren und den Abstand auf die direkten Abstiegsränge zu wahren. Am Freitag hatten die Stuttgarter den Vertrag von Matarazzo vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert.