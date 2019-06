Paukenschlag in Liga zwei: Torhüter Ron-Robert Zieler verlässt den VfB Stuttgart und geht zurück zu Hannover 96.

Der Keeper hatte in der Zeit vor dem VfB bereits bei den Niedersachsen gespielt. Zieler war dritter Torwart beim WM-Triumph 2014 in Brasilien.

Von dem Transfer hatten zunächst die Stuttgarter Nachrichten berichtet. Nur letzte Details seien noch zu klären, heißt es in dem Bericht. Zieler war von 2010 bis 2016 bereits bei Hannover 96, ehe er zu Leicester City wechselte. Nach nur einem Jahr in der Premier League kam er allerdings in die Bundesliga zurück – zum VfB.