Der VfB Stuttgart kämpft im brisanten Abstiegsduell beim FC Augsburg um seine vielleicht letzte Chance, den Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga doch noch zu verlassen. Bei einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wäre Augsburg um zehn Punkte enteilt und der VfB müsste sogar das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsrang befürchten. Für Trainer Markus Weinzierl geht es in der Partie bei seinem früheren Verein womöglich auch um seine persönliche Zukunft. Ob die Schwaben bei einer weiteren Niederlage an ihm festhalten, bleibt abzuwarten. Nach dem Spiel in Augsburg stehen noch vier Spieltage in dieser Saison an.