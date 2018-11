Bundesliga-Schlusslicht VfB-Präsident Dietrich überrascht von Buchwald-Kritik

Stuttgart / DPA

Präsident Wolfgang Dietrich hat mit Unverständnis auf die Kritik von Aufsichtsrat Guido Buchwald an Sportvorstand Michael Reschke reagiert.

„Wir sind überrascht, dass einen Tag vor einem wichtigen Spiel solche Aussagen getätigt werden. Aktuell haben wir definitiv wichtigere Themen auf der Agenda als derartige Interview-Aussagen zu kommentieren“, teilte Dietrich mit. „Dieser Vorgang wird Gegenstand der nächsten Aufsichtsratssitzung Anfang Dezember sein.“ Dietrich ist Präsident des Vereins und Aufsichtsratsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG.

Buchwald hatte in einem bei „Sport1“ veröffentlichten Interview Manager Reschke unter anderem für die verlängerten Verträge mit Ex-Trainer Tayfun Korkut und Abwehrspieler Holger Badstuber kritisiert. Zudem sagte der Weltmeister von 1990: „Herr Reschke ist der Sportvorstand und wir müssen ihn in der momentanen Lage einfach unterstützen. Aber ganz ehrlich: Mir wäre eine breitere sportliche Kompetenz im Verein für die Zukunft sehr wichtig. Es ist immer schwierig, wenn alles an einer Person festgemacht wird.“

Der VfB steht vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr) mit fünf Punkten am Ende der Fußball-Bundesliga. Nach dem achten Spieltag trennte sich der Club von Korkut und wird seither von Markus Weinzierl trainiert.

