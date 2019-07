Nach langen Verhandlungen hat Borussia Mönchengladbach den französischen Offensivspieler Marcus Thuram verpflichtet. Der Sohn des französischen Rekordnationalspielers und Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, erhält einen Vertrag bis Juni 2023.

Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit, nachdem der Spieler bereits am Sonntag den Medizincheck absolviert hatte. Die Ablösesumme für den Junioren-Nationalspielere von EA Guingamp dürfte knapp unter zehn Millionen Euro liegen.

„Er ist ein schneller, robuster und torgefährlicher Angreifer, der sehr gut in unseren Kader passt, und wir sind sicher, dass er in der Bundesliga seinen Weg gehen wird“, sagte Sportdirektor Max Eberl. Thuram kam in der vergangenen Saison für Guingamp in insgesamt 38 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 13 Tore. Zuletzt spielte er mit der französischen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien. Am Mittwoch soll er bei der Borussia ins Training einsteigen.

In Thuram, der in der Offensive im Zentrum oder auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann, haben die Gladbacher nach Max Grün (SV Darmstadt 98), Stefan Lainer (RB Salzburg) und Breel Embolo /FC Schalke 04) den vierten Neuzugang verpflichtet und dabei insgesamt etwa 30 Millionen Euro ausgegeben. Auf der Wunschliste steht noch der französische Defensivspieler Malang Sarr von OGC Nizza. Allerdings sollen die Franzosen 20 Millionen Euro für den 20-Jährigen verlangen.

Kader Borussia Mönchengladbach

Vereinsmitteilung