Der FSV Mainz 05 will seinen besten Torjäger Jean-Philippe Mateta nicht um jeden Preis halten. „Ich habe noch nie gesagt, ein Spieler ist unverkäuflich“, sagte Christian Heidel, neuer Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten, bei Sky.

Allerdings sei es momentan überhaupt nicht in der Planung, Mateta zu verkaufen. „Er ist der beste Torschütze. Er wird sich ein bisschen anpassen müssen und ich bin sicher, dass ihm das gelingt. Ich hoffe, er schießt noch viele Tore in der Rückrunde für Mainz 05“, betonte Heidel.

Der neue Trainer Bo Svensson verzichtete im Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf auf Mateta, der mit bis dahin sieben Toren bester Mainzer Torschütze ist. Der Däne begründete seine Entscheidung damit, dass er den meisten Spielern vom lange überzeugenden Auftritt beim 2:5 gegen den FC Bayern München eine erneute Chance geben wolle zu zeigen, was sie drauf hätten.

Ob Svensson für den Kampf gegen den Abstieg mit Verstärkungen in der laufenden Transferperiode rechnen kann, ließ Heidel offen. Wie bei wohl fast allen Bundesligisten seien die wirtschaftlichen Verhältnisse auch in Mainz sehr, sehr eng. „Wir schauen uns das in Ruhe an und entscheiden es dann gemeinsam. Aber große Sprünge können auch wir uns jetzt im Winter nicht erlauben“, erklärte der Sportvorstand.

© dpa-infocom, dpa:210109-99-955948/2