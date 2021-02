Der Niederländer Michel Vlap soll die Offensive von Arminia Bielefeld verstärken. Wie der Bundesligaclub mitteilte, wurde der 23-Jährige bis zum Saisonende vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht ausgeliehen.

Damit haben die Ostwestfalen ihrer Transferaktivitäten in dieser Wechselperiode abgeschlossen. Der ehemalige niederländische Junioren-Nationalspieler erzielte elf Tore in 34 Partien in der belgischen Jupiler Pro League. Zuvor hatte Vlap beim SC Heerenveen 20 Mal in 59 Spielen getroffen.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-257617/2