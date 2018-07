VfB Stuttgart Training für die VfB-Fans

Heim-Auftritt gegen Atlético Madrid

Sechs Tests sind bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (18. August) geplant: beim SSV Reutlingen (13. Juli, 19 Uhr), dann beim FV Illertissen, Ex-Klub von Co- Trainer Ilija Aracic (18. Juli, 18.30 Uhr). Nichtöffentlich ist das Duell mit Großaspach (21. Juli). In Sandhausen spielt der VfB am 25. Juli (18.30), nach dem Trainingslager in Grassau/Chiemsee gegen Atlético Madrid (5. August, 16.45) und in Weinstadt gegen San Sébastian (11. August, 17 Uhr).