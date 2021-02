Bayern-Trainer Hansi Flick will sich auf jeden Fall gegen Covid-19 impfen lassen, kündigte der 55-Jährige an: „Ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München.

Flick zeigte sich als Impfbefürworter, und das aus einem einfachen Grund: „Wir wollen zurück zur Normalität.“ Gegenwärtig müssen sich Spieler und Trainer ständigen Corona-Testungen unterziehen, um ihren Beruf ausüben zu können. Profi-Fußballer genießen keine Priorität beim Impfen.

