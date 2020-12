Der Leipziger Mittelfeldspieler Dani Olmo will mit seinem Verein am Samstag an die Spitze der Bundesligatabelle rücken. Bislang hat der RB Leipzig in München gegen den FC Bayern noch nie ein Tor erzielt.

„Das ist eine Motivation mehr, zu treffen und drei Punkte zu holen“, sagte Olmo in einem von Common Goal organisiertem Mediengespräch. Der Fußballprofi ist Mitglied der Initiative, bei der zahlreiche Akteure ein Prozent ihrer jährlichen Einkünfte für wohltätige Projekte spenden.

„Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Bayern München ist eine der besten Mannschaften der Welt„, sagte der 22-jährige Spanier. „Wir wissen aber auch, was wir können. Wenn wir gewinnen, rücken wir an die Tabellenspitze. Für uns läuft es gerade gut, wir müssen nichts ändern. Wir stehen treu zu unserem Spiel und unserer Philosophie.“

Olmo war Anfang des Jahres von Dinamo Zagreb nach Leipzig gewechselt. Der offensive Mittelfeldspieler etablierte sich schnell in der Bundesliga und debütierte zuletzt auch in der spanischen Nationalmannschaft. Im kommenden Jahr könnte er bei den Olympischen Spielen und der Europameisterschaft für Spanien starten.

