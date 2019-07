David Wagner hat einen erfolgreichen Einstand als Trainer beim FC Schalke 04 gefeiert. Der Fußball-Bundesligist gewann das erste Testspiel mit seinem neuen Coach beim Regionalligisten RW Oberhausen mit 3:1 (1:0).

Die Tore für die mit Neuzugang Benito Raman in der Startelf angetretenen Gäste erzielten Rabbi Matondo (15. Minute) und Ahmed Kutucu (46./87.). Dem Viertligisten gelang in der 78. Minute der Anschlusstreffer. Ex-Profi Wagner war im Sommer als Nachfolger von Interimscoach Huub Stevens bei Schalke vorgestellt worden. Erst vor einer Woche waren die Profis des Revierclubs in die Saisonvorbereitung gestartet.