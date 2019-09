Mit einem Doppelpack hat sich Neuzugang André Silva bei seinem Debüt im Trikot von Eintracht Frankfurt gleich gut eingeführt.

Der vom AC Mailand ausgeliehene Portugiese traf beim 5:1 (2:1)-Sieg im Testspiel gegen den Regionalligisten Chemie Leipzig in der 13. und 84. Minute. Die weiteren Treffer für den hessischen Fußball-Bundesligisten steuerten vor 9000 Zuschauern Erik Durm (40.), Lucas Torró (61.) und Timothy Chandler (64.) bei.

Die Erlöse der Partie kommen der Kampagne für den Bau einer Flutlichtanlage im Alfred-Kunze-Sportpark, der Heimstätte der Leipziger, zugute. Frankfurts Vorstand Axel Hellmann übergab in der Halbzeitpause einen Scheck in Höhe von 100 000 Euro an die Sachsen.