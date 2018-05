Vierjahresvertrag Stürmer André Hahn kehrt zum FC Augsburg zurück

Augsburg / DPA

Stürmer André Hahn kehrt zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zurück. Der 27-Jährige habe einen Vierjahresvertrag unterschrieben, teilte der Verein mit.

Er kommt vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Bei den Hanseaten hatte er noch einen Kontrakt bis 2021. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

„André Hahn hat seit seinem Abgang vom FC Augsburg viel Erfahrung in der Bundesliga und im internationalen Fußball gesammelt und wird uns in den kommenden Jahren weiterhelfen können, unsere Ziele zu erreichen“, sagte Geschäftsführer Sport Stefan Reuter. Hahn, der im Jahr 2014 auch ein Länderspiel absolvierte, hatte bereits für anderthalb Jahre von 2013 bis 2014 in Augsburg gespielt und damals in 48 Punktspielen zwölf Tore erzielt.

2017 war er nach drei Jahren bei Borussia Mönchengladbach nach Hamburg gewechselt. Er kam in 23 Punktspielen zum Einsatz und erzielte drei Tore. In der Schlussphase der Saison war er von Trainer Christian Titz aber nicht mehr berücksichtigt worden.

