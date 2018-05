Fußball Tschertschessow soll Russen zum Erfolg führen

Moskau / Stefan Scholl

Der Trainer der russischen Fußball-Nationalmannschaft war als Torwart Publikumsliebling in Dresden und Tirol. Jetzt gibt er sich jedoch als steifer Apparatschtschik.

Nicht, dass Tschertschessow kein Lächeln mehr zeigt. Auf die Reporterfrage, ob es für ihn in der WM-Vorbereitung etwas anderes gebe als Fußball, grinst er. „Soll ich jetzt lügen?“ Aber er wird sofort wieder sachlich. „Wir sind fokussiert … Analyse, Analyse, Analyse … wir arbeiten.“ Seine Fußballer müssten Informationen erhalten, ausschlafen, und an nichts denken. „Sie sollen das ausführen, was wir vorgeben.“

Stanislaw Tschertschessow, Trainer der russischen Nationalmannschaft, muss zur Zeit viel mit Journalisten reden. In den letzten Wochen vor dem Start der Heim-WM richtet die vaterländische Fußballöffentlichkeit ihr ganzes Interesse auf die Sbornaja. In der Hoffnung, dass Tschertschessow die Pleitenserie der vergangenen acht Jahre beendet, als Russland bei allen internationalen Turnieren spätestens in der Vorrunde rausflog. Aber Tschertschessow, als Torwart einst Publikumsliebling bei Dynamo Dresden und dem FC Tirol, wirkt jetzt zugeknöpft wie ein russischer Gebietsgouverneur, den der Kreml in eine Krisenregion geschickt hat. Und noch weiß keiner, ob er die Lage dort meistern wird.

Verbales Geplänkel

Krise des russischen Fußballs? „Wir sollten das achten, was wir haben, und es verbessern.“ Keine Spielerpersönlichkeiten mehr? „Wir haben keine Superstars, wir müssen uns als Mannschaft durchsetzen.“ Viele Repliken des 54-Jährigen klingen nach Phrasen, hinter denen er seine wahren Gedanken und Pläne verbergen will.

Tschertschessow stammt aus dem nordkaukasischen Bergstädtchen Alagir, von dem er einmal scherzte, selbst die Adler würden sich dorthin nicht verfliegen. Jüngster Sohn eines Busfahrers, vier ältere Schwestern, vor denen der Junge sich in das Fußballtor rettete, ein Knirps mit Talent und Ehrgeiz, Absolvent der Fußballschule von Spartak Ordschonikidse, dann Torhüter der Reservemannschaft Spartak Moskaus. Einer, der bei dem Moskauer Kultklub anfangs noch viel daneben griff, dann aber glänzte, zum Nationaltorhüter aufstieg, mit seinem buschigen, pechschwarzen Schnauzbart im Strafraum das Charisma eines kernigen Zirkusdompteurs verbreitete.

1993 wechselte er zu Dynamo Dresden, wo er das Publikum mit Glanzparaden faszinierte, aber auch mit riskanten Kunststückchen. An seinem 31. Geburtstag begann er bei einem Auswärtsspiel in Mönchengladbach nach einem Rückpass, den Ball zu jonglieren, ein Gladbacher funkte dazwischen, schoss das Leder ins Tor. „Sehr gute Technik von Tschertschessow“, witzelte der Unglücksrabe noch Jahre später.

In Dresden nannten sie den Helden mit den Aussetzern „Stan“, später in Innsbruck, beim FC Tirol, „Schtani“. Auch wenn der Tiroler Trainer Joachim Löw ihn nach einer Verletzung zwischenzeitlich in die Amateurmannschaft abschob, Tschertschessow war maßgeblich am Gewinn drei österreichischer Meistertitel hintereinander beteiligt.

Kein diplomatisches Geschick

Nach dem Ende seiner Karriere 2002 machte er in Österreich die Trainerlizenz, coachte den Drittligisten Kufstein, dann Wacker Innsbruck, kehrte 2007 zu Spartak Moskau zurück. Dort geriet er in Konflikt mit mehreren Stammspielern, die er mangels Disziplin aus dem Kader genommen hatte, später zerstritt er sich bei Dynamo Moskau mit Mittelfeldregisseur Igor Denissow, den er auch 3 Jahre später nicht in die Nationalelf holen will.

„Tschertschessow hat Probleme mit Spielerpersönlichkeiten, ihm fehlt das diplomatische Geschick, um Zugang zu komplizierteren Charakteren zu finden“, sagt der Moskauer Fußballexperte Alexei Lebedew. Aber dem Trainer Tschertschessow gelang es in Grosny und Perm, eher schwache Erstligamannschaften zu stabilisieren. Mit Legia Warschau wurde er 2016 polnischer Meister, danach russischer Nationaltrainer.

Tschertschessows Credo sei Disziplin, sagte sein Vorgänger Leonid Sluzki, der mit seiner eigenen Spielidee von schnellem Angriffsfußball mit ZSKA drei Meistertitel holte, mit der Nationalmannschaft aber bei der EM 2016 in Frankreich auf dem letzten Gruppenplatz landete. „Tschertschessow hat einen starken Mitarbeiterstab, sehr gute Taktiker und Konditionstrainer, er arbeitet erfolgreich mit Mannschaften ohne Stars“, sagt Lebedew. „Deshalb passt er zur Nationalmannschaft viel besser als ein Guus Hiddink.“ Tschertschessows Sbornaja werde bei der WM kaum versuchen, Rasenschach zu spielen, sondern eher wie Irland um knappe Ergebnisse kämpfen, diszipliniert aber erbittert.

Spezielle Auswahl der Spieler

Tschertschessow zählt seinen Stürmern nicht ihre Tore, sondern die Zahl ihrer Ballberührungen vor, begründet die Auswahl der Nationalspieler mit Sprintergebnissen, über seine Ziele bei der WM äußert er sich unwillig. „Ein Hürdenläufer, der an die letzte Hürde denkt, stolpert über die erste.“ Schon in der Gruppenphase gebe es mit drei Gegnern drei Hürden zu überwinden.

So zugeknöpft sich Tscher­tschessow auch gibt, als Torwart warf er mit Spartak einmal den SSC Neapel und Diego Maradona aus dem Europapokal, schaffte es nach einem sensationellen Auswärtssieg bei Real Madrid gar bis ins Halbfinale. Und wenn er im Trainingslager doch einmal nicht arbeitet, wird auch er von neuen Sensationen träumen.