Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann auch in der kommenden Saison mit dem serbischen Mittelfeldspieler Marko Grujic planen.

Wie das Fachmagazin „Kicker“ auf seiner Internetseite berichtete, wird der 23-Jährige zum zweiten Mal vom englischen Champions-League-Sieger FC Liverpool nach Berlin ausgeliehen. Demnach haben der U20-Weltmeister von 2015 und sein Berater Fali Ramadani Hertha-Manager Michael Preetz bereits zugesagt.

Liverpool um Trainer Jürgen Klopp möchte Grujic erneut verleihen, noch bis 2023 ist er an den Premier-League-Club gebunden. Für Hertha, das am Montag in die Saisonvorbereitung startet, hatte der 1,91 Meter große Grujic in der abgelaufenen Spielzeit 22 Begegnungen in der Bundesliga absolviert und dabei fünf Treffer erzielt. Zwei Bänderverletzungen am Sprunggelenk verhinderten mehr Einsätze.

Grujic war die erste Verpflichtung von Klopp als Liverpool-Coach. Im Januar 2016 zahlten die Reds für ihn rund sieben Millionen Euro an Roter Stern Belgrad. Zuletzt soll auch Werder Bremen verstärkt Interesse an einem Leihgeschäft gezeigt haben.

Bericht Kicker