Mit fast komplettem Kader hat Fußball-

Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Trainingslager in Rottach-Egern die Arbeit aufgenommen.

Nach dem Blitzturnier in Heimstetten trafen die Gladbacher tags darauf mit ihrem neuen Trainer Marco Rose am Tegernsee ein. Bereits zum achten Mal absolviert der Club eine Vorbereitungswoche in Oberbayern. Bis auf Ibrahima Traoré, der erst nach dem Trainingslager wieder einsteigt, sind alle Profis mit an Bord. Allerdings stehen Spieler wie Lars Stindl oder Breel Embolo noch nicht im Mannschaftstraining.

Nach der ersten 60-minütigen Einheit am Mittag war der Rest des Sonntags frei. Am Samstag hatten die Gladbacher beim Blitzturnier gegen 1860 München mit 1:0 gewonnen und im Finale gegen den FC Augsburg mit 0:1 verloren. „Ich habe Dinge gesehen, die wir unbedingt sehen wollen und auch brauchen, und auch Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten wollen und müssen. Aber das ist ganz normal in dieser Phase der Vorbereitung“, sagte Chefcoach Rose.

Auf dem Plan stehen in dieser Woche auch zwei Testspiele gegen den türkischen Erstligisten Basaksehir FK (Mittwoch, 18.00 Uhr) und Rayo Vallecano (Samstag, 17.30 Uhr).

