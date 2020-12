Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin wird auch in der kommenden Saison von Trainer Urs Fischer und Co-Trainer Markus Hoffmann betreut.

Die Köpenicker verlängerten die zum Ende der Saison auslaufenden Verträge mit dem Duo vorzeitig. Über die Länge der Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben.

Der 54 Jahre alte Schweizer Fischer hatte den damaligen Zweitligisten in der Saison 2018/2019 übernommen und gleich im ersten Jahr über die Relegation in die Bundesliga geführt. Die vergangene Spielzeit beendeten die „Eisernen“ auf dem elften Platz. In der aktuellen Saison hat das Team bereits 16 Punkte nach zehn Spieltagen erkämpft und musste am vergangenen Freitag mit dem 1:3 im Derby gegen Hertha BSC erst die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

