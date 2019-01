Englische Medien Schalke macht angeblich West Ham Angebot für Stürmer Perez

Gelsenkirchen / DPA

Laut Medienberichten will Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 den Stürmer Lucas Perez vom englischen Erstligisten West Ham United verpflichten.

Der Revierclub habe dem Londoner Club ein Angebot für den 30 Jahre alten Spanier unterbreitet, hieß es am Mittwoch. Schalke wolle den Angreifer, der bei West Ham in der laufenden Saison nur drei Premier-League-Spiele von Beginn an bestritt und zwei Tore erzielte, zunächst ausleihen und eine Kaufoption vereinbaren.

Der Vertrag von Perez bei West Ham läuft noch bis 2021. Schalke sucht noch nach Verstärkungen für die schwache Offensive, die zudem durch die langwierigen Verletzungen von Breel Embolo und Guido Burgstaller zusätzlich geschwächt ist.

Profil Perez