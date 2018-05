Querpass Querpass: Herr Bierhoff, Ihr Auftritt!

Eppan / Armin Grasmuck

Das Trainingslager der Nationalmannschaft wirkt seit jeher wie ein Volksfest. „Ahhh“ und „Ohhh“, schallt es, wo immer Manuel Neuer, Thomas Müller und die Kollegen dem riesigen Mannschaftsbus entsteigen. Um die Fußballplätze schleichen praktisch rund um die Uhr die aufrichtigen, manchmal aufdringlichen Verehrer der prominenten Akteure. Haben sie Glück, springt ein Autogramm heraus. Oder ein Foto.

Herr Bierhoff, Ihr Auftritt bitte! Der Manager der deutschen Auswahl hat in Eppan, wo sich die Nationalspieler gerade auf die WM vorbereiten, ein Solo auf das Parkett gelegt, das den höchst professionellen Spielbetrieb bestens charakterisiert. Filmstar, Politprofi oder Wirtschaftsgröße – Oliver Bierhoff spielt seine Rolle(n) perfekt.

Lockeren Schritts federt er heran, begleitet von Fernsehkameras und Dutzenden Fotografen. Er hält inne, genau vor dem Auto des wichtigsten Partners, das rechts des Podiums parkt. Ein kurzer Blick nach links, das Lächeln inklusive, einmal nach rechts. Schnurstracks steuert er den Herrn im dunklen Anzug an, der in der dritten Reihe sitzt. Der Landeshauptmann von Südtirol, wie sich herausstellt.

Kurzer Plausch, ein paar Aufnahmen. Und weiter geht’s.

Bierhoff punktet vor den 100 Gästen, die von Sponsoren eingeladen sind. Er umreißt, wie das Internet den Fußball in Zukunft beeinflussen kann. Sportlich wird es, als er auf seine Zeit als Nationalspieler zurückblickt. Alles in allem heißt es neudeutsch #ZSMMN, wie es an jeder Ecke zu lesen steht. Zusammen. So geht Mannschaft heute.