Querpass Querpass: Gastgeber mit Geschichte

Armin Grasmuck

Aberglaube? Nein, deshalb sei er nicht hier, schmunzelt Joachim Löw. Doch der Bundestrainer weiß selbstverständlich, dass die Geschichte der deutschen Mannschaft reich an Pointen ist, die in Südtirol spielen.

In Kaltern, 15 Kilometer südwestlich von Bozen, bereitete sich 1990 die Mannschaft des Teamchefs Franz Beckenbauer auf die Weltmeisterschaft in Italien vor. Ein paar Wochen später triumphierte sie im Endspiel von Rom. 2010 kam Joachim Löw mit seinen Spielern zum Trainingslager nach Eppan und landete kurz darauf bei der WM in Südarfika auf dem dritten Platz. Vor vier Jahren verpasste Löw der Mannschaft im Passeiertal den Feinschliff – und wurde in Brasilien Weltmeister.

Die Argumente, die für den Bundestrainer in der norditalienischen Provinz zählen, klingen einfach wie logisch: Ruhe, Abgeschiedenheit, kurze Wege, perfekter Rasen, mildes Klima. Im Trainingslager plant er, die einzelnen Spieler körperlich und spieltaktisch auf ein Niveau zu heben und im zweiten Schritt zu einer homogenen und stabilen Einheit zu formen. Nur wer dieses straff geplante Programm durchzieht, fährt zur WM.

Aberglaube hin oder her: Erst in der vergangenen Woche hat Löw seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund bis 2022 verlängert. Gelingt es ihm und der Mannschaft, den Titel in Russland zu verteidigen, kommt er spätestens in vier Jahren sicher wieder nach Südtirol.