Borussia Dortmund muss bis auf weiteres ohne Nico Schulz planen. „Er hat sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus“, sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl beim Training des Fußball-Bundesligisten.

Außenverteidiger Schulz war beim 3:3 der DFB-Elf im Test gegen die Türkei am 7. Oktober in Köln für 70 Minuten zum Einsatz gekommen und anschließend aus dem Kader für die weiteren Partien gestrichen worden.

Mit dem Ausfall von Schulz vergrößern sich beim BVB vor dem Bundesliga-Duell bei 1899 Hoffenheim am 17. Oktober und dem ersten Champions-League-Gruppenspiel bei Lazio Rom drei Tage später die Personalprobleme in der Abwehr. Der Schweizer Manuel Akanji befindet sich nach seinem positiven Corona-Test weiter in häuslicher Isolation. Zudem fehlt der Langzeitverletzte Dan-Axel Zagadou. Nationalspieler Emre Can ist für das Spiel in Rom gesperrt. Mateu Morey muss derzeit wegen einer Erkältung kürzertreten. Offensivspieler Thorgan Hazard macht nach seinem Muskelfaserriss zwar Fortschritte, ist für die beiden Partien aber noch keine Option.

