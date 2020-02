Der SC Paderborn muss in den beiden Spielen beim FC Schalke 04 am Samstag und eine Woche später gegen Hertha BSC auf Gerrit Holtmann verzichten.

Der Außenverteidiger wurde wegen seiner Roten Karte bei der 2:4 (1:2)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag für zwei Begegnungen gesperrt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte. Holtmann war in der 33. Minute von Schiedsrichter Patrick Ittrich wegen einer Tätlichkeit in einem „leichteren Fall“ gegen den Wolfsburger Renato Steffen des Feldes verwiesen worden.

