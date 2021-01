Beim FC Bayern München zeichnen sich kurz vor Ende dieser Transferperiode zwei Ausleihen ab. Stürmer Joshua Zirkzee (19) wechselt nach eigener Aussage vom deutschen Fußball-Meister zu Parma Calcio in die italienische Serie A.

„Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass es nun geklappt hat. Ich glaube, dass ich hier die Chance bekommen kann, mich weiterzuentwickeln“, sagte der Niederländer laut „Sport Bild“. „Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können.“ Spekuliert wird über eine Leihgeschäft ohne Kaufverpflichtung des abstiegsbedrohten Clubs in Italien.

Eine Ausleihe ist auch bei Verteidiger Chris Richards (20) im Gespräch. Der Amerikaner, der seit 2018 für die Bayern spielt, soll sich laut Medien 1899 Hoffenheim anschließen. Dort würde er Trainer Sebastian Hoeneß wieder treffen, mit dem er in der vergangenen Saison in München die Drittliga-Meisterschaft feierte. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2023. In dieser Saison kam er zu sieben Profi-Einsätzen.

Zirkzee spielt seit 2017 für den FC Bayern, sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2023 datiert. Nachdem der Niederländer in der vergangenen Triple-Saison vier Bundesliga-Tore erzielt hatte, traf er bei seinen nur fünf Profi-Einsätzen in dieser Spielzeit noch nicht. Hinter Weltfußballer Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting ist Zirkzee nur Angreifer Nummer drei. Zuletzt sah er im Drittliga-Derby des FC Bayern München II gegen den TSV 1860 München die Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.

