Der Transfer von Benjamin Henrichs zu Fußball-Bundesligist RB Leizig steht kurz vor dem Abschluss. Der 23-Jährige absolvierte den Medizincheck in der Schkeuditzer Helios-Klinik. Das berichtet der „Sportbuzzer“.

Besteht der Außenverteidiger den Check, soll der Transfer nach dpa-Informationen am Mittwoch verkündet werden. Derzeit steht Henrichs bei der AS Monaco unter Vertrag, er soll per Leihe mit Kaufoption nach Leipzig wechseln.

