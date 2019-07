Fortuna Düsseldorf hat Mittelfeldspieler Lewis Baker vom FC Chelsea für die kommende Saison auf Leihbasis verpflichtet. Zudem einigten sich beide Vereine auf eine Kaufoption. Das teilten die Rheinländer am Mittwoch mit.

Der 24-Jährige wurde in der Jugend des FC Chelsea ausgebildet und dann an verschiedene Vereine verliehen. Zuletzt spielte er in der englischen zweiten Liga beim FC Reading. Beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim absolvierte Baker in zwei Spielzeiten 64 Partien.

„Bei Vitesse Arnheim gehörte er in jungen Jahren zu den herausragenden Mittelfeldspielern in der Eredivisie. Er bringt alles mit, was man als zentraler Mittelfeldakteur braucht“, sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

