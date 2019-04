Das aus Münchner Sicht rauschhafte 5:0 im Gipfeltreffen rückt die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze zurecht – und zeigt, dass Borussia Dortmund wohl noch nicht reif für den Titel ist.

Lucien Favre war im Stadion. Mit hängenden Schultern kam der Coach von Borussia Dortmund eine gute halbe Stunde nach dem Abpfiff zur Pressekonferenz, um zu erklären, was sich im diesem Moment für den Fußballlehrer aus der Schweiz nur schwer erklären ließ. „Dieses 0:5 hier ist schwer zu verdauen. Sehr schwer“, sagte Favre mit leiser Stimme. Er sah dabei so traurig aus, dass man ihn am liebsten in den Arm genommen hätte.

Trost hatten der gesamte Dortmunder Tross und die gut 7000 Fans in Schwarz-Gelb in der proppenvollen Allianz-Arena nötig am Samstagabend. Konkurrent Bayern München hatte das Gipfeltreffen nach allen Regeln der Kunst dominiert – und dem BVB mit einer bärenstarken Vorstellung eine Tracht Prügel ersten Ranges verpasst. Trainer Favre war während des Spiels beinahe unsichtbar geblieben. Der 61-Jährige hatte sich ob der sportlichen Demütigung versteckt, war kaum einmal in seiner Coaching-Zone zu sehen. Er suchte stattdessen lieber den Schutz unterm Dach der Auswechselbank.

Das passte gut zu einer Elf, die sich in dieser so wichtigen Partie versteckte – und schwer enttäuschte. Zweikampfhärte, Spielwitz, Tempowechsel, Kombinationen, Sicherheit am Ball. Die hochtalentierten Dortmunder ließen alles vermissen. Ehe sie sich versahen, durften sie den Ball schon das erste Mal aus ihrem Tor holen, um sich in der Folge rätselhafterweise lethargisch in ihr Schicksal zu fügen. Der super aufgelegte Mats Hummels traf nach einer Ecke per Kopf. Neun Minuten waren da erst gespielt.

Ganz anders Bayern München. Der Rekordmeister trat vom Anpfiff weg derart dominant auf, als wolle er alle kleinen und größeren Krisen dieser Saison mit einem Spiel vergessen lassen. Die Münchner attackierten die Borussia schon an deren Strafraum, womit der BVB nicht zurechtkam. „Wir wollten in die Tiefe spielen und unsere Schnelligkeit ausnutzen“, sagte Trainer Favre. „Das hat nicht funktioniert. Das war eine Lehrstunde für uns.“

Eine Lehrstunde aus der Taktikkiste Niko Kovacs. Der Bayern-Coach stellte gegen den BVB sein System um, beorderte Javi Martinez auf die Sechs, besetzte die offensivere Position Acht im Mittelfeld mit Thomas Müller und Thiago doppelt. Martinez, Müller und Thiago wiederum verteidigten mutig und offensiv nach vorne, unterbanden auf diese Weise das Aufbauspiel des Gegners. So gewannen die Bayern recht schnell die Hoheit in der Zentrale, damit am Ende auch das Spiel. Und Kovac durfte sich selbst auf die Schulter klopfen. Er sagte: „Das war der Schlüssel zum Sieg.“ Dass sein Team schon zur Pause 4:0 führte, fand der 47-Jährige „sensationell“.

FCB mit Doppel-Acht

In der Tat haben die Münchner die Kräfteverhältnisse eindrucksvoll zurechtgerückt. Die Bayern, für die zudem Robert Lewandowski (16./88.), Javi Martinez (40.) und Serge Gnabry (42.) trafen, sind an der Tabellenspitze wieder an Dortmund vorbeigezogen. Sechs Spieltage stehen noch aus, der FCB liegt einen Punkt vorne. „Entschieden ist noch nichts“, sagte Kovac und nahm seinen Kollegen in dem Arm.

Lucien Favre lächelte nur kurz, dann schaute er wieder traurig drein. Vielleicht ging ihm in diesem Moment auf, dass sein Team wohl doch noch nicht reif für den Titel ist. Dies dürfte sich womöglich auch Thomas Müller gedacht haben, als er frisch geduscht und gut gelaunt die Arena verließ. Borussia Dortmund habe sicher keinen guten Tag erwischt, meinte der Bayern-Star. „Aber wie heißt es so schön? Man spielt nur so gut, wie es der Gegner zulässt.“