VfB Stuttgart Korkuts Heimdebüt macht Hoffnung

Stindls Tormisere bringt Hecking in Not

Der Stürmer war einer der Gewinner in der Nationalmannschaft beim Confed Cup 2017 und Gladbachs bester Torschütze in der vergangenen Spielzeit (elf Treffer). Doch in dieser Bundesligasaison läuft es bei Lars Stindl, 29, gar nicht rund. Seit zehn Spielen, exakt 984 Minuten, hat der Borussen-Kapitän nicht mehr getroffen. Gegen Leipzig (0:1) in der Vorwoche vergab er die Führung. „Ein Tor täte gut fürs Selbstvertrauen“, sagt Trainer Dieter Hecking, der nach der vierten Pleite im fünften Rückrundenspiel selbst unter Druck gerät. Steht Markus Weinzierl schon vor der Tür? Mit vier Toren hat Stindl, der sich beim Bundestrainer eigentlich für die WM empfehlen will, in der laufenden Spielzeit so oft getroffen wie Innenverteidiger Matthias Ginter.