Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Matthias Zimmermann vorzeitig verlängert. Wie der Club mitteilte, hat der Defensivspieler einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Der 27-Jährige kam vor der vergangenen Saison vom VfB Stuttgart und hat in den letzten 38 Pflichtspielen der Rheinländer nur zehn Minuten der Gesamtspielzeit verpasst. „Nach Andre Hoffmann konnten wir innerhalb von einer Woche nun auch "Zimbo" langfristig an uns binden. Das sind klare Zeichen, dass wir auch in Zukunft auf das Gerüst unserer aktuellen Mannschaft bauen“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Vereinsmitteilung