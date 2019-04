Ottmar Hitzfeld traut Borussia Dortmund weiter die Meisterschaft zu und glaubt an einen bis zum Ende spannenden Titel-Zweikampf mit dem FC Bayern München.

„Wenn die Möglichkeit da ist, muss man zupacken und Dortmund hat diese Saison große Chancen, den Titel zu holen“, sagte der frühere Trainer beider Clubs der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, dass der Titelkampf zwischen dem BVB und den Bayern bis zum Ende spannend bleibt.“

Vier Spieltage vor Saisonende führen die Münchner die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor den Dortmundern an. Der BVB empfängt heute (15.30 Uhr/ARD und Sky) den FC Schalke 04 zum Revierderby, die Bayern treten am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg an.

