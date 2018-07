Transfer Hertha verleiht Stürmer Pronitschew an Zweitligist Aue

DPA

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC verleiht Stürmer Maximilian Pronitschew in der kommenden Spielzeit an Zweitligist Erzgebirge Aue.

Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit 15 Ligatore für die U23 der Berliner in der Regionalliga Nordost erzielt und zuletzt einen Profivertrag unterschrieben.

„Maxim ist ein spannendes Talent – wir glauben an sein Potenzial, dies hat er in der U23 und im Trainingslager in Neuruppin bewiesen“, sagte Geschäftsführer Michael Preetz in einer Mitteilung des Clubs. „Jetzt kann Maxim den nächsten Schritt machen und in der zweithöchsten deutschen Spielklasse Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln und sich dort weiterentwickeln.“

Kader Hertha BSC

Spielplan Hertha BSC

Hertha-Mitteilung