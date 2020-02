Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (11.30 Uhr) werden Club-Präsident Werner Gegenbauer, Investor Lars Windhorst und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz Fragen beantworten. Durch den überraschenden Abgang Klinsmanns nach nur elf Wochen ist unter anderem ungeklärt, wer den Tabellen-14. langfristig trainieren wird. Seinen Verbleib im Aufsichtsrat der Berliner hatte der frühere Bundestrainer in einem Videochat am Mittwochabend zudem offengelassen.

Video Klinsmann übt Selbstkritik und lässt Zukunft offen Mehr zum Video