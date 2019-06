Verteidiger Mats Hummels wechselt ein zweites Mal vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Das Sportmagazin kicker berichtete zuerst. Der 30-Jährige soll einen Dreijahresvertrag bei Dortmund erhalten. Die Ablösesumme für Hummels soll inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen bei 38 Millionen Euro liegen.

Der Ex-Nationalspieler war 2016 nach achteinhalb Jahren in Dortmund für 35 Millionen Euro zurück nach München gewechselt, wo er bereits von 1995 bis Januar 2008 gespielt hatte. Sein Vertrag in München war bis 2021 datiert. Die Einigung über den Wechsel wurde am Mittwoch erzielt und am Nachmittag offiziell bestätigt.

Rio-Weltmeister ist vierter Großeinkauf des BVB

Hummels ist der vierte BVB-Großeinkauf. Zuvor hatte die Borussia bereits die Nationalspieler Julian Brandt (Bayer Leverkusen) und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) sowie den Belgier Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) verpflichtet.

