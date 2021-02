Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2020/2021 empfängt RB Leipzig den FC Augsburg am Freitag, 12.02.2021, im eigenen Stadion. Die Leipziger wollen mit einem Sieg den zweiten Platz sichern und festigen. Der FCA dagegen will den leichten Abwärtstrend der letzten Wochen stoppen und ein Abrutschen nach unten in der Tabelle verhindern.

Gelingt es den Augsburgern in Leipzig zu punkten? Das können sich Fußball-Fans entweder live im TV oder im Stream ansehen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie am Freitag erfahrt ihr hier.

1. Bundesliga aktuell: RB Leipzig gegen FC Augsburg

Vor dem Duell am Freitagabend sieht Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann in Augsburg einen Gegner, der sehr fleißig in der eigenen Hälfte sei und die geringsten Abstände in den Mannschaftsteilen habe. „Und sie entwickeln daraus Ballgewinne und eine hohe Konterqualität. Darauf sind wir vorbereitet“, sagte Nagelsmann.

Die Vorzeichen für die „Roten Bullen“ stehen nicht schlecht: Gegen keinen Verein feierte RB im Profifußball mehr Siege als gegen Augsburg. In 13 Partien konnten die Sachsen sieben Mal gewinnen. Drei Mal trennte man sich unentschieden und drei Mal holte der FCA drei Punkte.

Alle Infos zum Bundesligaspiel im Überblick:

Spieltag: Bundesliga, 21. Spieltag

Anpfiff: 12.02.2021, 20:30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung, Stream, TV: Leipzig gegen Augsburg auf DAZN oder Sky?

Das Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Leipzig und Augsburg wird nur im Stream und nicht im Free-TV zu sehen sein. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat keine Rechte an der Übertragung der Partie.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

TV: -

Live-Stream: DAZN (Vorberichte ab 20:15 Uhr)

Bundesliga 2020/21 Übertragung: Welche Spiele werden wo live gezeigt?

Die Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sind überwiegend beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen überträgt. Außerdem bringt der Streaming-Sender DAZN Partien aus dem sublizensierten Eurosport-Rechtepaket (vor allem Freitagspartien und Montagsspiele sowie Sonntagsbegegnungen um 13:30 Uhr). Im Free-TV, also bei ARD und ZDF, sind hingegen nur wenige Spiele live zu sehen, dafür gibt es die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien in der Sportschau (ARD) sowie im Sportstudio (ZDF).

So teilen sich die Sender im deutschen TV die Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison 2020/21 auf:

Die Spiele am Freitagabend überträgt der Streamingdienst DAZN, Anpfiff ist immer um 20:30 Uhr. Zudem hat der Sender die Rechte an den Sonntagsspielen um 13:30 Uhr sowie an den Montagsspielen, die um 20:30 Uhr beginnen.

Den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt wie bereits erwähnt Sky. Das Paket beinhaltet folgende Partien: Alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15:30 und 18:00 Uhr, die Partien der englischen Wochen (Spiele am Dienstag und am Mittwoch) sowie die Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff.

ZDF: Live im Free-TV zu sehen gibt es die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde am 1. Spieltag und am 18. Spieltag sowie die Zusammenfassungen der Partien im Sportstudio am Samstag.