Lovren bleibt Düsseldorfs Trainer Funkel hofft auf Verstärkungen

Düsseldorf / DPA

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hofft nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Adam Bodzek und Oliver Fink auf weitere personelle Verstärkung vor Saisonbeginn.

„Ich glaube schon, dass noch drei oder vier Spieler verpflichtet werden, ohne jetzt Positionen zu nennen“, sagte der Coach des Bundesliga- Aufsteigers der „Westdeutschen Zeitung“. Ein Wunschkandidat ist der bisher nur ausgeliehene Japaner Takashi Usami, der fest verpflichtet werden soll.

In Davor Lovren wurde ein bislang ausgeliehener Spieler für fünf Jahre fest verpflichtet. „Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte der Jungprofi. Für Funkel ist der 19 Jahre alte Lovren vor allem ein Perspektivspieler: „Wir werden ihn weiter Schritt für Schritt fördern und freuen uns, dass ein so vielversprechender Spieler einen langfristigen Vertrag bei uns unterschrieben hat.“

Die Routiniers Fink (Muskelfaserriss in der Wade) und Bodzek (Rippenbruch) hatten sich während des Trainingslagers im Westerwald Verletzungen zugezogen und werden vorerst ausfallen. Zudem erwartet der Coach, dass der eine oder andere Spieler den Club noch verlässt. Bislang haben die Düsseldorfer sieben neue Spieler verpflichtet, darunter Jean Zimmer, der zuvor ausgeliehen war.

